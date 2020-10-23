Datça açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı
23.10.2020 21:19
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bu sabaha karşı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bu sabaha karşı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik Botu Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 16 sığınmacı kurtarıldı.
Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında ise lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan sığınmacılar olduğu bilisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 21 sığınmacıyı yakalandı.
(İHA)
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