Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye bot sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen can salı içindeki 19 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA

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