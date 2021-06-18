Datça açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Datça açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.