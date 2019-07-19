Son Dakika Haberleri: Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı
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Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Datça ilçesinde, Hisarönü Körfezi'ndeki Kurucabük Koyu'nda, lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubun olduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 11'i Kongo, 8'i Mısır ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olan topluluk, kıyaya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
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