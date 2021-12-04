Datça açıklarında 25 düzensiz göçken kurtarıldı - Son Dakika

Sabah saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölge kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar