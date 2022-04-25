Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

25.04.2022 19:45
Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


YORUMLAR
500
Ankara'da deprem meydana geldi Ankara'da deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Deprem, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement