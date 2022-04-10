Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

10.04.2022 22:49
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 21.57'de,3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'da hafif şekilde hissedildi. Yerin 35.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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