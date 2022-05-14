Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

14.05.2022 13:13
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 355 kilometre açığında, bugün saat 12.25'te, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde cok hafif şekilde hissedildi. Zeminden 15 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


YORUMLAR
500
ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:29:46. #1.13#
SON DAKİKA: Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement