Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 355 kilometre açığında, bugün saat 12.25'te, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde cok hafif şekilde hissedildi. Zeminden 15 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.