Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

04.06.2022 13:43
Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Kaynak: DHA

Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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