Son Dakika Haberleri: Datça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
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Datça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

33 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça ilçesi İnce Burun açıklarında geçen pazar günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, saat 03.00 sıralarında, bir grup kaçağın lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını tespit etti. Durdurulan lastik botta, 29'u Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 8'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTORĞAFLI

Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
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