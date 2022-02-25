Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.02.2022 15:43

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botla düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Belirtilen yere giden ekipler, lastik bot içerisinde Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Datça Limanı'na getirildi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement