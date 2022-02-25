Datça açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botla düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Belirtilen yere giden ekipler, lastik bot içerisinde Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Datça Limanı'na getirildi.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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