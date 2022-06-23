Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.00 sıralarında Datça açıklarında kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, iki farklı can salı içindeki 39 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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