Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

28.02.2022 10:41
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09.38'de, Ege Denizi açıklarında 7,34 kilometre derinliğinde ve Datça'ya 138,57 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Datça ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallelerinde hissedildi.


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Deprem, Datça, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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