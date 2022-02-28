Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09.38'de, Ege Denizi açıklarında 7,34 kilometre derinliğinde ve Datça'ya 138,57 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Datça ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallelerinde hissedildi.