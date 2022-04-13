Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de, Datça'nın 318 kilometre açığında, bugün saat 22.35'te, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Yerin 50.50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.