Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl belirlememelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Adil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 08.54'te Datça'nın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.