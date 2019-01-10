Son Dakika Haberleri: Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

AFAD, Muğla, Datça, 3. Sayfa
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