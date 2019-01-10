Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla
'nın Datça
ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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