Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla
'nın Datça
ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
Datça, Art Arda 2 Depremle Sarsıldı
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi
49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı