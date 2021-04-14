Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

'OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Datça'da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çataklı, yaptığı açıklamada, " Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,