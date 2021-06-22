Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

BİRÇOK İLÇEDEN DE HİSSEDİLDİ

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

KANDİLLİ DEPREMİ 5.5 ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.5 ölçerken derinliği ise 12 kilometre olarak kaydetti