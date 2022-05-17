Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

17.05.2022 19:05
Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içindeki 65 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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