Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Datça açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. ???????

Son Dakika

Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı

Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu

Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi