Datça açıklarında deprem
55 dakika önce
Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla'nın Datça açıklarında saat 23.20'de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
(İHA)
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