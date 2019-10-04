Son Dakika Haberleri: Datça açıklarında deprem
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Datça açıklarında deprem

55 dakika önce

Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla'nın Datça açıklarında saat 23.20'de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(İHA)

Ege Denizi, Deprem, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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