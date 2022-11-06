Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı - Son Dakika
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Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı

06.11.2022 17:17

Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden hortum oluştu. O anlar, cep telefonu ile görüntüledi.

Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı.

HORTUM 10 DAKİKA SÜRDÜ

Sağanağın ardıdan çıkan hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Datça açıklarında 10 dakika süren hortum meydana geldi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı - Son Dakika
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