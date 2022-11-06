Sağanağın ardıdan çıkan hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı - Son Dakika

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