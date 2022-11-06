Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı.
Sağanağın ardıdan çıkan hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı - Son Dakika