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Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi - Son Dakika

Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

01.08.2021 13:02
Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi, System.String[]

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem yaşandı.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ege Denizi, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi - Son Dakika


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