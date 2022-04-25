Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.04.2022 20:31
Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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