Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.05.2022 20:55
Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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