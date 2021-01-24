Datça açıklarında tekne battı, bir kişi kayıp - Son Dakika

Datça açıklarında tekne battı, bir kişi kayıp

24.01.2021 13:57
Datça açıklarında tekne battı, bir kişi kayıp, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinin uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında gece içinde 5 kişinin bulunduğu tekne battı.

Muğla'nın Datça ilçesinin uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında gece içinde 5 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknedeki 4 kişi kendi imkanları ile kurulurken, 1 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sularında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Knidos Antik Kenti'ne 5 metre mesafede içerisinde 5 kişi bulunan bir teknenin alabora olduğu, 4 kişinin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kayıp olan 1 kişinin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Batan teknede bulunan 5 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve balık tutmak için denize açıkladıkları öğrenildi.

-İHA-

Sahil Güvenlik, Knidos, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında tekne battı, bir kişi kayıp - Son Dakika


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