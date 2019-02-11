Son Dakika Haberleri: Datça Badem Çiçeği Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

25 dakika önce

Datça'da bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, üç gün boyunca devam eden gösteriler ve etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Datça Badem Çiçeği Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi, System.String[]
Datça'da bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, üç gün boyunca devam eden gösteriler ve etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Datça 2 Badem Çiçeği Festivali'nde Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık otuz bin kişiye doyasıya eğlence ve çeşitli aktiviteler sunuldu.

Festival düzenleme komitesi başkanı Özge Atalay, yaptığı açıklamada; "Datça'da 3 gün boyunca devam eden festivalimizin çok güzel bir kapanışla tamamladık. Festival yoğun ilgi gördü. Hem tur şirketleri hem de bireysel olarak yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Tahminen 30 bin kişi festival için ilçemize geldi, kesin rakamlar daha sonra ortaya çıkacak. Festival boyunca çeşitli gösteriler, atölye çalışmaları, kitap imza günleri düzenlendi. Yaklaşık bin adet kurulan stantlarda çeşitli yiyecek içecek hediyelik eşya satışı yapan esnaflar üç günlük festival boyunca ziyaretçilerin mağdur olmaması için her türlü imkanı sunmaya çalıştılar. Festival boyunca vatandaşlar, özellikle yiyecek içecek satan tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Alışveriş yapan da satan da mutlu olarak ayrıldılar" dedi.

Festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir zaman dilimine yayılmasını talep eden ziyaretçiler ise, "Keşke bu festival daha uzun olsaydı. Datça'nın her yerine gitme güzelliklerini keşfetme imkanı bulamadık. İnanın tadı damağımızda kaldı" dediler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

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