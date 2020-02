Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Son Dakika

Muğla'da bu yıl 3. defa yapılan Datça Badem çiçeği festivali coşkuyla başlayıp coşkuyla sona erdi.



Türkiye'nin her yerinden yaklaşık yirmi binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Datça havanın soğuk olmasına rağmen festival coşku içinde geçti. Datça merkez olmak üzere Reşadiye Eski Datça Hızır sah ve Palamut bükünde çeşitli etkinliklere sahne olan Badem çiçeği festivali Cuma günü kortej yürüyüşle Datça Şenkaya kavşağından başladı kortej yürüyüşü Cumhuriyet meydanına kadar devam etti. Kortej yürüyüşüne at üzerine binerek gelin alma etkinliği yapıldı Hızır şah mahallesinde yüz yıldır yapılan geleneksel gelin alma töreni Datça Cumhuriyet meydanında tekrar canlandırıldı. festival çeşitli etkinliklerle üç gün devam ederek festival için Datça'yı ziyaret eden yaklaşık yirmi bin kişiye hoşça vakit geçirtti havanın soğuk olmasına rağmen ziyaretçiler bol bol gezerek ve alışveriş yapma imkanı buldular.ilçe dışından yaklaşık bin tur otobüsünün geldiği ilçede araç koymak için yer bulamayan otobüs sahipleri araç koymak için bir hayli uğraştılar her şeye rağmen ziyaretçiler hayatlarından memnun ayrıldılar. - MUĞLA