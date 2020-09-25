Datça Belediye Başkanı Uçar'dan inşaatta çalışanlara "Kovid-19 testini yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında sıkıntı yaşamak istemediklerini bildirdi.

Uçar, yaptığı açıklamada, Datça'da inşaatla uğraşanlar ve inşaatta çalışanların memleketlerinden ilçeye döndüklerini belirtti.

Neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini aktaran Uçar, "Bu çalışanların çoğu bir arada yaşıyor, birlikte geziyor. Eğer Kovid-19 birinde bile varsa, tüm Datça'yı etkileyebilir. İnşaat işiyle uğraşanların Kovid-19 testini yaptırmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, ayrıca dışarıda maske, mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.