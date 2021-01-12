Datça Belediye Başkanı Uçar'dan "kaçak yapı yapmayın" çağrısı - Son Dakika

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçeye kaçak yapı yapılmaması çağrısında bulundu.

Uçar, ilçedeki kaçak yapılara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki kaçak yapıların yeni başlamadığını, 35 yıldan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

Yapılan imar barışı düzenlemesiyle herkesin yapı kullanım belgelerini aldığını, bundan sonra imar barışı çıkmasının mümkün olmayacağını belirten Uçar, kaçak yapı yapanların binaları yıkılırken çok üzüldüğünü ifade etti.

İnsanların birikimlerini kaçak yapılara harcamaması gerektiğine dikkati çeken Uçar, şöyle konuştu:

"İnsanlar belki bütün birikimlerini 'imar barışı çıkacak' umutlarıyla bu yapılara aktardılar. Yıkıma gittiğiniz zaman o binanın yıkıldığını görmek gerçekten beni çok üzüyor. Ama yasalar karşısında kaçak yapının savunulacak her hangi bir dayanağı yok. Vatandaşlarımız lütfen kaçak yapı yapmasın. Ne kendileri üzülsün ne de bizleri üzsünler. Lütfen bu aşamadan bu zamandan sonra izinsiz kaçak yapı yapmayın."