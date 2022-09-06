Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

06.09.2022 15:42
Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanvekili Can Canbey, başkanlık yaptı.

Canbey, Başkan Gürsel Uçar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Haluk Laçin, iki yıl önce ilçenin asbestli su borularının değiştirileceği yönünde belediyeden açıklama yapıldığını ancak MUSKİ'nin 8 ayda yüzde 95 zam yapmasına rağmen herhangi bir yatırım yapılmadığını bildirdi.

İlçe halkının yıllardır tehlike saçan asbestli borulardan akan suyu tükettiğini savunan Laçin, bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

???????Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Gürsel Uçar, Laçin, Eylül, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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