Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Haluk Laçin , iki yıl önce ilçenin asbestli su borularının değiştirileceği yönünde belediyeden açıklama yapıldığını ancak MUSKİ'nin 8 ayda yüzde 95 zam yapmasına rağmen herhangi bir yatırım yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Gürsel Uçar, Laçin, Eylül, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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