"Vatandaşlarımızın dikkatine; yangın ile ilgili ihtiyaçların toplanma noktası olarak belirlenmiş tek yer, liman girişindeki belediyemize ait sosyal tesislerdir.

Datça Belediyesi, ilçede bugün öğlen saatlerinde başlayan ve hala devam eden orman yangını nedeniyle sosyal medya hesabında bir ihtiyaç listesi yayınladı. Belediyenin paylaşımında şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Datça Belediyesi İhtiyaç Listesi Paylaştı - Son Dakika

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