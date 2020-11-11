Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde koronavirüs karantinası - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Belediye İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mimarın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Ruhsat işleri 15 gün süreyle durduruldu.

Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ruhsatlandırma bölümünde görevli 1 mimarın test sonuçları pozitif çıktı. Aynı büroda birlikte görev yaptıkları diğer 2 mimarın da test yaptırmak üzere izne ayrılmalarından sonra, ilçedeki inşaatlarda ruhsatlandırma çalışmaları durdu.Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, İmar Müdürlüğü'nün ruhsatlandırma bölümünde çalışan bir mimarın testinin pozitif çıktığını doğruladı. Uçar, "İzmirli mimar arkadaşımız bekar ve Datça'da annesi ile yaşıyor. Annesinin testi de pozitif çıkmış. Bunun üzerine aynı büroda görev yapan diğer iki mimar arkadaşımız da test yaptırmak üzere hastaneye gitti. Umarım testleri negatif çıkar. Ancak testler negatif çıksa bile en az 15 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Bu nedenle, Datça'da 15 gün süreyle ruhsatlandırma işlemleri yapılamayacak. İşlerin ötelenmesi beni üzüyor. İnşaatçılar zamanla yarışıyor. Ancak, sağlık her şeyin önünde gelir" dedi. Belediyede diğer birimlerde hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Uçar, "Datça'da hastalık bu kadar yaygınlaşmazdı. Yazlıkçılar, bu kış Datça'da kalacaklarını söylüyorlar. Ancak her biri işleri için en az bir kere İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illere gidip geldiler. Maalesef virüs bu yolla bulaşıyor, yayılıyor" dedi.