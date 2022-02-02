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Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika

Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret

02.02.2022 16:30
Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret

Datça Belediyesi meclis üyelerinden AK Parti'li Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP'li Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş'ı ziyaret etti.

Datça Belediyesi meclis üyelerinden AK Parti'li Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP'li Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Demirtaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten meclis üyeleri, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş da AK Parti ve MHP meclis üyelerine teşekkür etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Esnaf Odası, Aslı Kaya, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika
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