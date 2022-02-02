Datça Belediyesi meclis üyelerinden AK Parti'li Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP'li Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Demirtaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten meclis üyeleri, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş da AK Parti ve MHP meclis üyelerine teşekkür etti.