"Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir."

Datça Belediyesi, "Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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