Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı

14.07.2022 13:05
Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı

Datça Belediyesi, “Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir” açıklamasında bulundu.

Datça Belediyesi, "Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Datça Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındığını duyurdu. Datça Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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