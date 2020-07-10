Datça Belediyesi'nden 'havai fişek' kararı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça Belediyesi tarafından düzenlenecek gösteri ve etkinliklerde havai fişek kullanılmaması kararı alındı.

Sakarya'da 6 gün arayla meydana gelen havai fişek patlamalarının ardından Datça Belediyesi'nce gösteri ve etkinliklerde kullanılmaması kararı alındı. Belediye Meclisi'nin Ağustos Olağan Meclis Toplantısı'nda konunun görüşülerek, ilçe genelinde havai fişek kullanımına yasak getirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili dün akşam yapılan duyuruda, "Datça Belediyesi olarak bugünden itibaren hiçbir gösteri ve etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.Belediyenin havai fişek açıklaması, sosyal medya takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Paylaşılan bazı yorumlarda, alınan kararın yerinde olduğu vurgulanırken, diğer tüm kurumlara örnek olması istendi.