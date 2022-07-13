Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: "Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz" - Son Dakika
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Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: "Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz"

13.07.2022 21:13
Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: "Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz"

Datça Belediyesi, “Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” açıklamasını yaptı.

Datça Belediyesi, "Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde bugün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Datça Belediyesi, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: 'Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz' - Son Dakika

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