Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 binanın yıkımına başlandı. Evleri yıkılacaklardan bazıları, af istediklerini belirterek, belediye önünde eylem yaptı.

Datça'da, 'İmar Barışı'na esas olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce olması gerekirken, daha sonraki tarihlerde 40 bina için usulsüz yapı kayıt belgesi çıkarıldığı belirlendi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen binaların yıkımına başlandı. Datça Belediyesi önünde bir araya gelen bazı kişiler ise pandemi sürecinde af istediklerini belirterek, yıkımların durdurulması talebinde bulundu. Kırsal Mesudiye Mahallesi'nden bir grup, kış ortasında evsiz kalmak istemediklerini dile getirip, çözüm bulunmasını talep etti.