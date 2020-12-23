Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar - Son Dakika

Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar

23.12.2020 16:15
Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 binanın yıkımına başlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 binanın yıkımına başlandı. Evleri yıkılacaklardan bazıları, af istediklerini belirterek, belediye önünde eylem yaptı.

Datça'da, 'İmar Barışı'na esas olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce olması gerekirken, daha sonraki tarihlerde 40 bina için usulsüz yapı kayıt belgesi çıkarıldığı belirlendi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen binaların yıkımına başlandı. Datça Belediyesi önünde bir araya gelen bazı kişiler ise pandemi sürecinde af istediklerini belirterek, yıkımların durdurulması talebinde bulundu. Kırsal Mesudiye Mahallesi'nden bir grup, kış ortasında evsiz kalmak istemediklerini dile getirip, çözüm bulunmasını talep etti.

Mesudiye Mahallesi'nden Efe Baltalı (27), "31 Aralık 2017'den sonra yapılanlar uygulamadan yararlanamadıkları için mağdur edildi. Devletimizin mağdurlara yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü araya pandemi süreci girdi. Bu kadar insan sokağa atılmamalı, diye düşünüyorum. Mesudiye sakinleri olarak, belediye yetkililerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunarak bu soruna bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Belediyenin sesini duyurmasını istiyoruz. En azından bu pandemi sürecinde mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor" dedi.

Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar
Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar
Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar

İmar Barışı, Mesudiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça Belediyesi önünde kaçak yapılarının yıkılmaması için eylem yaptılar - Son Dakika


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