Datça Belediyesinden tablet ve bilgisayar kampanyası - Son Dakika

Datça Belediyesi, uzaktan eğitim konusunda imkanı olmayan ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Datça'daki bazı öğrencilerin tablet veya bilgisayarı olmadığı için EBA sistemine erişimde sorun yaşadığı belirtildi.

Bu sorunun ortadan kaldırılması için yardım kampanyası başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Yeni, kullanılmış veya arızalı her türlü laptop ve tabletlerinizi Datça Belediye Bilgi İşlem Ofisimize getirin, tamir edip ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıralım." çağrısında bulunuldu.