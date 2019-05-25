Son Dakika Haberleri: Datça'da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

Datça'da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, mahalle sakinlerinin baktığı 10 kedi zehirlenerek öldürüldü.

Datça'da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde, mahalle sakinlerinin baktığı 10 kedi zehirlenerek öldürüldü. Birçoğu hamile ve yeni doğum yapmış olan kedilerin 7 yavrusu da annesiz kaldı. Datça'nın Karaköy Mahallesi sakinlerinden 54 yaşındaki Fatoş Yedikat, bahçe ve mahalle aralarında komşusunun baktığı kedileri yerde can çekiştiğini fark etti. Hemen komşusunun kapısına giderek durumu anlattı. Komşusu 74 yaşındaki Fetihşah Ekin ile beraber hayvanlardan can çekişen bir kediye ayran içirerek müdahale eden Yedikat, jandarma ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Can çekişen hayvan, veteriner kliniğinde tedavi altına alındığı ancak hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Telef olan 10 kedi ise, Datça Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma neticesinde, Kkdileri kim ya da kimlerin zehirlediğine dair henüz herhangi bir delil bulunamadı. Yapılan ilk tespitte, ölen kedilerin sokak kedisi olduğu, fakat köy halkı ve mahalledeki duyarlı bir vatandaşın aldığı mamalar tarafından beslendiği belirlendi.
"MÜBAREK RAMAZAN AYINDA NASIL VERDİNİZ O ZEHRİ" Kedilere bakan Fetihşah Ekin, yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle anlattı:
"Yazık günah, şu mübarek Ramazan ayında bunu nasıl yaparsınız, hiç mi Allah korkunuz yok. Hayvanları aç da bırakmıyoruz yardımsever komşumuz mama alıyor bizde veriyoruz. Ne istediniz bu hayvanlardan sabahtan beri kendime gelemedim. Suçlu kimse cezalandırılsın. Ayrıca yetkililerden Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan bu hayvanlar için çözüm bulmalarını yiyecek ve kısırlaştırma yapmalarını istiyoruz. Çok hayvan var, çok üreme oluyor. Yardımsever komşumuz bize mama almasa, biz nasıl bakacağız bu hayvanlara. Her geçen gün çoğalıyor ve sonra bu yüzden zehirliyorlar. Artık hayvan zehirlenmelerini istemiyoruz. Çünkü yüreklerimiz dayanmıyor."
(Mehmet Barlas - Mehmet Ölmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:25 Kaynak: İHA
Muğla, Datça, Güncel
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