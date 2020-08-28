Datça'da 100 polisle dev uygulama - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 polisin ve üç narkotik köpeğinin katıldığı dev uygulamada 678 kişi sorgulanırken, 25 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği toplam 100 personel ile yapılan uygulamada umuma açık işletmelere yapılan genel uygulama gerçekleştirildi. 678 kişi sorgulanırken, 67 araç ve 27 işletme Narkotik köpeklerle birlikte arandı. Yapılan uygulamada 25 litre sahte alkole el konulurken, biri kurusıkı, biri pompalı 2 silaha el konuldu. Uygulamada 2 aranan şahıs yakalanırken, Sosyal Mesafe ve Maskeden 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen faaliyette, bir miktar uyuşturucu madde yakalanırken, 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar polisin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, çocuklar uygulamada görev yapan narkotik köpeklerine yoğun ilgi gösterdi. - MUĞLA