Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor - Son Dakika

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Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor
6 saat önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardımları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere evlerinde teslim ediliyor.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardımları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere evlerinde teslim ediliyor.Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına Datça'da başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan, ancak 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları oldukları gerekçesiyle sokağa çıkamayan kişilere nakdi yardımları evlerinde elden teslim ediliyor. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT Bank görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımlarının evlerinde teslim edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:39 Kaynak: DHA
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