Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

24.06.2022 22:14
Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Datça açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 farklı can salı içerisindeki 104 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Öte yandan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


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Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı Datça'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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