Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından, başarılı kamu çalışanlarına başarı belgesi verildiği bildirildi.
İlçede görevli 135 kamu personeline görevini yerine getirmekte gösterdiği üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamı Mesut Çoban tarafından başarı belgesi verilmeye başlandı.
Belgenin ilkinin İlçe Tapu Müdürü Şerif Arslan ve personeline verildiği, diğer kurumlara da verilmeye başlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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