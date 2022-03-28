Datça'da 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 14 kaçak göçmen kurtarıldı

28.03.2022 22:35
Datça'da 14 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında gece saat 00.30 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Muğla'da can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunan, Salı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'da 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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