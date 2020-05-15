Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15- 20 yaş arası gençler, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla günler sonra ilk defa dışarı çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 4 Nisan günü sokağa çıkmaları kısıtlanan 15- 20 yaş arası gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen dört saatlik serbestlik ile sokağa çıkıp, açık havada dolaşarak hava aldı. Üçerli, beşerli küçük gruplar halinde deniz kenarında dolaşan gençler, 41 gün aradan sonra, sosyal medya yerine, bir araya gelerek sohbet etme olanağı buldu.Lise birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Hasan Kağan, sokağı özlediklerini belirtip, "41 gündür dışarı çıkmıyorum. Bugün ilk kez arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım. 4 saatlik izin kısa ama böyle uygun görülmüş. Son dakikasına kadar iznimi kullanacağım. Keşke denize girebilseydik. Ancak, 'Deniz izni 1 Haziran'da çıkacakmış' diye duyduk. Artık, 1 Haziran sonrasını bekleyeceğiz" dedi.