Son Dakika Haberleri: Datça'da 15 Odalı Pansiyon Yangında Kül Oldu

Datça'da 15 Odalı Pansiyon Yangında Kül Oldu

5 saat önce

Datça'da 15 odalı pansiyon yangında kül olduMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında, 15 odalı bir pansiyon tamamen kullanılmaz hale geldi.

Datça'da 15 odalı pansiyon yangında kül oldu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında, 15 odalı bir pansiyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının kapalı sezonda meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Eski Datça Mahallesi Karadağ mevkiinde bulunan, Özge Yenal tarafından işletilen 15 odalı pansiyonun mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı sezonda kimsenin bulunmadığı pansiyonda çıkan yangın, kısa sürede diğer bölüm ve odalara sıçradı. Pansiyondan yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Tüm bölümleri yanan ve kullanılamaz hale gelen otelin işletmecisi, yangını haber alıp iş yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Özge Yenal, sağlık ekipleri tarafından Datça Devlet Hastanesine sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, mutfak bölümünde meydana gelen patlamadan sonra başladığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Karadağ, Muğla, Datça, 3. Sayfa
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