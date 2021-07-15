Datça'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikteşehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

Datça'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle, Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, kamu kurum idarecileri ile vatandaşlar katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene katılanlara, Türk bayrakları dağıtıldı, şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.