Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Burgaz mevkiindeki ekili alanların olduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 5 arazöz 15 kişi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 19 dönüm arazide ekili ürünler kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA